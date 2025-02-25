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Судей местных судов будут командировать в апелляционные: Рада приняла законопроект за основу

Судей местных судов будут командировать в апелляционные: Рада приняла законопроект за основу

Киев  •  УНН

 • 2919 просмотра

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Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №6049 о временной командировке судей местных судов в апелляционные. Командировка продлится один год с согласия судьи и решением Высшего совета правосудия.

Верховная Рада приняла за основу законопроект, который был внесен в парламент еще в 2021 году, что позволит временную командировку судей местных судов в состав апелляционных судов до заполнения вакантных должностей в судах апелляционной инстанции на постоянной основе. Об этом пишет УНН со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка и карточку законопроекта №6049.

№6049 - относительно командировки судей с целью обеспечения осуществления правосудия и устранения угрозы прекращения работы апелляционных судов. За основу (240) 

- сообщил Железняк.

Согласно законопроекту, временно, до дня завершения Высшей квалификационной комиссией судей Украины конкурса на занятие вакантных должностей судей апелляционных судов, объявленного 9 августа 2019 года, Высший совет правосудия осуществляет командировки судей в апелляционные суды.

"В связи с невозможностью осуществления правосудия в соответствующем апелляционном суде, угрозой прекращения работы апелляционного суда в связи с чрезвычайными обстоятельствами по решению Высшего совета правосудия судья местного, апелляционного суда или Верховного Суда может быть, с его согласия, командирован в апелляционный суд той же специализации для осуществления правосудия", - говорится в законопроекте.

Командировка судьи будет осуществляться на один год.

Напомним

Верховная Рада во втором чтении и в целом продлила ориентировочно до апреля 2026 года срок выполнения Общественным советом международных экспертов своих полномочий до завершения процедуры отбора кандидатов на занятие должности судей ВАКС.

Павел Башинский

Павел Башинский

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