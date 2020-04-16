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"Судді", яка виносила "вирок" українському активісту повідомили про зміну підозри

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 квітня. УНН. Прокуратура автономії повідомила про зміну підозри ще одній “судді”, яка виносила “вирок” українському активісту. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу прокуратури АР Крим.

“Прокуратурою Автономної Республіки Крим повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри ще одній „судді Роздольненського районного суду Республіки Крим“ у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 (державна зрада) КК України, за фактом незаконного кримінального переслідування українського активіста”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що слідством було встановлено, що вказана суддя, після окупації півострова, перейшла на службу до незаконно створених судових органів держави-окупанта, надаючи допомогу іноземній державі в проведенні підривної діяльності на шкоду суверенітету та територіальній цілісності України.

“Додатково встановлено, що вказана „суддя“, керуючись законодавством РФ, 11 жовтня 2016 року винесла ухвалу, якою замінила одному з українських активістів раніше призначене „покарання“ з 320 годин обов’язкових робіт на 40 днів позбавлення волі з відбуттям покарання в колонії-поселенні. Та в подальшому, винесла „вирок“, яким визнала цього ж активіста винним у нібито зберіганні боєприпасів та остаточно призначила покарання у вигляді 3 років 7 місяців позбавлення волі та штраф у розміри 10 000 рублів”, — зазначається в повідомленні.

Також підозрювану оголошено в розшук, вживаються заходи для встановлення її місцеперебування.

Нгадаємо, правоохоронними органами розслідується 800 проваджень через злочини в окупованому Криму.

Українські Національні Новини

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