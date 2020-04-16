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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 39108 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 48113 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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"Судьи", которая выносила "приговор" Украинская активисту сообщили об изменении подозрения

"Судьи", которая выносила "приговор" Украинская активисту сообщили об изменении подозрения

Киев  •  УНН

 • 14503 просмотра

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Прокуратура автономии сообщила об изменении подозрения еще одной “судьи”, которая выносила “приговор” украинскому активисту. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры АР Крым.

“Прокуратурой Автономной Республики Крым сообщено об изменении ранее сообщенной подозрения еще одной „судьи Раздольненского районного суда Республики Крым“ в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) УК Украины, по факту незаконного уголовного преследования украинского активиста”, — говорится в сообщении.

Сообщается, что следствием было установлено, что указанная судья, после оккупации полуострова, перешла на службу к незаконно созданным судебным органам государства-оккупанта, оказывая помощь иностранному государству в проведении подрывной деятельности в ущерб суверенитету и территориальной целостности Украины.

“Дополнительно установлено, что указанная „судья“, руководствуясь законодательством РФ, 11 октября 2016 года вынесла определение, которым заменила одному из украинских активистов ранее назначенное „наказание“ с 320 часов обязательных работ на 40 дней лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. И в дальнейшем, вынесла „приговор“, которым признала этого же активиста виновным в якобы хранении боеприпасов и окончательно назначила наказание в виде 3 лет 7 месяцев лишения свободы и штраф в размере 10 тысяч рублей”, — отмечается в сообщении.

Также подозреваемую объявлен в розыск, принимаются меры для установления его местонахождения.

Нгадаемо, правоохранительными органами расследуется 800 производств по преступлениям в оккупированном Крыму.

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