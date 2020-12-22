Суд зобов’язав ДБР відкрити провадження проти Зеленського через загибель бійця на Донбасі

За словами батька, раніше він звертався до ДБР та Офісу генпрокурора з вимогою відкрити провадження, проте отримав “відписки”. Тоді він звернувся до Печерського й Шевченківського судів столиці зі звинуваченнями Президента України в бездіяльності, яка призвела до загибелі його сина.

“Печерський районний суд уже ухвалив рішення, Шевченківський — поки ні. Рішення суду обов’язкове до виконання. Його текст уже отримали на руки, і моя довірена особа відправила його до ДБР. Через 10–12 днів має бути реакція”, — сказав Сергій Журавель.

Нагадаємо, 13 липня 2020 року при спробі евакуації загиблого розвідника у “сірій зоні” біля Зайцевого обстріляли групу українських військових, яка мала забрати тіло. На полі бою залишився поранений 40-річний військовий 35-ї окремої бригади морської піхоти сержант Ярослав Журавель, який втратив багато крові і помер. За словами батька бійця, Президент як верховний головнокомандувач заборонив відряджати спецпідрозділ на порятунок його пораненого сина. Тіло військового бойовики передали українській стороні через 8 днів після поранення, 21 липня.