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Суд зобов’язав ДБР відкрити провадження проти Зеленського через загибель бійця на Донбасі

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 грудня. УНН. Печерський районний суд Києва задовольнив скаргу батька загиблого військового Ярослава Журавля Сергія Журавля, зобов’язавши ДБР відкрити провадження щодо Президента України Володимира Зеленського. Про це повідомив батько бійця Сергій Журавель, пише “Радіо Свобода”, передає УНН.

Суд зобов’язав ДБР відкрити провадження проти Зеленського через загибель бійця на Донбасі

За словами батька, раніше він звертався до ДБР та Офісу генпрокурора з вимогою відкрити провадження, проте отримав “відписки”. Тоді він звернувся до Печерського й Шевченківського судів столиці зі звинуваченнями Президента України в бездіяльності, яка призвела до загибелі його сина.

“Печерський районний суд уже ухвалив рішення, Шевченківський — поки ні. Рішення суду обов’язкове до виконання. Його текст уже отримали на руки, і моя довірена особа відправила його до ДБР. Через 10–12 днів має бути реакція”, — сказав Сергій Журавель.

Нагадаємо, 13 липня 2020 року при спробі евакуації загиблого розвідника у “сірій зоні” біля Зайцевого обстріляли групу українських військових, яка мала забрати тіло. На полі бою залишився поранений 40-річний військовий 35-ї окремої бригади морської піхоти сержант Ярослав Журавель, який втратив багато крові і помер. За словами батька бійця, Президент як верховний головнокомандувач заборонив відряджати спецпідрозділ на порятунок його пораненого сина. Тіло військового бойовики передали українській стороні через 8 днів після поранення, 21 липня.

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