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Суд обязал ГБР открыть производство против Зеленского из-за гибели бойца на Донбассе

Киев • УНН

 • 15903 просмотра

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Печерский районный суд Киева удовлетворил жалобу отца погибшего военного Ярослава Журавля Сергея Журавля, обязав ГБР открыть производство в отношении Президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщил отец бойца Сергей Журавель, пишет “Радио Свобода”, передает УНН.

Суд обязал ГБР открыть производство против Зеленского из-за гибели бойца на Донбассе

По словам отца, ранее он обращался к ГБР и Офису генпрокурора с требованием открыть производство, однако получил “отписки”. Тогда он обратился в Печерский и Шевченковский суды столицы с обвинениями Президента Украины в бездействии, которое привело к гибели его сына.

“Печерский районный суд уже принял решение, Шевченковский — пока нет. Решение суда обязательно к исполнению. Его текст уже получили на руки, и мое доверенное лицо отправило его в ГБР. Через 10-12 дней должна быть реакция”, — сказал Сергей Журавель.

Напомним, 13 июля 2020 года при попытке эвакуации погибшего разведчика в “серой зоне” у Зайцево обстреляли группу украинских военных, которая должна была забрать тело. На поле боя остался раненый 40-летний военный 35-й отдельной бригады морской пехоты сержант Ярослав Журавель, который потерял много крови и умер. По словам отца бойца, Президент как верховный главнокомандующий запретил отправлять спецподразделение на спасение его раненого сына. Тело военного боевики передали украинской стороне через 8 дней после ранения, 21 июля.

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