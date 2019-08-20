Суд знову переніс розгляд апеляції на продовження арешту Вишинському
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Київський апеляційний суд знову переніс розгляд апеляційної скарги про продовження утримання під вартою керівника "РИА Новости-Україна" Кирила Вишинського. Про це повідомила прокуратура Криму в своєму Telegram-каналі, передає УНН.
"Київський апеляційний суд переніс розгляд скарги захисту на рішення Подільського районного суду Києва про продовження утримання під вартою керівника незареєстрованої організації "РИА Новости-Україна" Кирила Вишинського у зв'язку з хворобою одного з суддів колегії", - йдеться в повідомленні.
Зазначено, що час нового засідання буде повідомлено додатково.
Як повідомляв УНН, 13 серпня суд переніс розгляд апеляції на арешт Вишинського за клопотанням адвокатів. Наступне засідання було призначено на 20 серпня.
Захист Вишинського заперечує продовження Подільським районним судом Києва арешту керівника "РИА Новости-Україна" до 19 вересня.
Додамо, що Вишинського затримали в Києві 15 травня 2018 року в результаті проведення СБУ обшуку в офісі видання. Йому інкримінували вчинення державної зради, кваліфікованої за частиною 1 статті 111 КК.