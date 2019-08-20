Суд снова перенес рассмотрение апелляции на продление ареста Вышинскому
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. Киевский апелляционный суд вновь перенес рассмотрение апелляционной жалобы о продлении содержания под стражей руководителя "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского. Об этом сообщила прокуратура Крыма в своем Telegram-канале, передает УНН.
"Киевский апелляционный суд перенес рассмотрение жалобы защиты на решение Подольского районного суда Киева о продлении содержания под стражей руководителя незарегистрированной организации "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского в связи с болезнью одного из судей коллегии", - говорится в сообщении.
Отмечено, что время нового заседание будет сообщено дополнительно.
Как сообщал УНН, 13 августа суд перенес рассмотрение апелляции на арест Вышинского по ходатайству адвокатов. Следующее заседание было назначено на 20 августа.
Защита Вышинского оспаривает продление Подольским районным судом Киева ареста руководителю "РИА Новости-Украина" до 19 сентября.
Добавим, что Вышинского задержали в Киеве 15 мая 2018 года в результате проведения СБУ обыска в офисе издание. Ему инкриминировали совершение государственной измены, квалифицированной по части 1 статьи 111 УК.