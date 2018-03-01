Суд завтра проведе перше засідання у справі сина нардепа Попова
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Оболонський районний суд Києва завтра, 2 березня, проведе підготовче засідання у справі за обвинуваченням в організованому розбійному нападу на магазин сина народного депутата Ігора Попова Богдана. Про це УНН повідомили у прес-службі суду.
“Підготовче засідання призначено на завтра на 11.30”, — сказали у суді, зауваживши, що головуючим судової колегії буде голова суду Владислав Дев’ятко.
Як повідомляв УНН, наприкінці листопада 2017 року 14-річний син народного депутата від Радикальної партії Попова разом із своїм однолітком був затриманий за підозрою у скоєнні пограбування магазину в Оболонському районі Києва.
Столична поліція відкрила кримінальне провадження за статтею “розбій”. Обох фігурантів було поміщено під домашній арешт.