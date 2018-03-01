Суд завтра проведет первое заседание по делу сына нардепа Попова
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. Оболонский районный суд Киева завтра, 2 марта, проведет подготовительное заседание по делу по обвинению в организованном разбойном нападении на магазин сына народного депутата Игоря Попова Богдана. Об этом сообщили УНН в пресс-службе суда.
"Подготовительное заседание назначено на завтра на 11.30", - сказали в суде, отметив, что председательствующим судебной коллегии будет председатель суда Владислав Девятко.
Как сообщал УНН, в конце ноября 2017 года 14-летний сын народного депутата от Радикальной партии Попова вместе со своим сверстником был задержан по подозрению в совершении ограбления магазина в Оболонском районе Киева.
Столичная полиция открыла уголовное производство по статье "разбой". Оба фигуранта были помещены под домашний арест.