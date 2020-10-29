Суд засудив чоловіка за вбивство сина Героя Небесної Сотні на 5 років тюрми

“... відбувся суд над вбивцею Євгена Ткачука, сина Героя Небесної Сотні Ігоря Ткачука. Вбивця засуджений на 5 років”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у 2019 році на Прикарпатті 33-річний водій Аudi А6 у стані алкогольного сп’яніння на смерть збив сина Героя Небесної Сотні, Героя України Ігоря Ткачука із Коломийщини, який загинув у Києві 20 лютого 2014 року.