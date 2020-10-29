Суд приговорил мужчину за убийство сына Героя Небесной Сотни на 5 лет тюрьмы

"... состоялся суд над убийцей Евгения Ткачука, сына Героя Небесной Сотни Игоря Ткачука. Убийца осужден на 5 лет", - говорится в сообщении.

Напомним, в 2019 году на Прикарпатье 33-летний водитель Аudi А6 в состоянии алкогольного опьянения насмерть сбил сына Героя Небесной Сотни, Героя Украины Игоря Ткачука с Коломыйского района, погибшего в Киеве 20 февраля 2014.