Суд залишив Кожару під вартою до 25 серпня
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. Шевченківський районний суд Києва продовжив тримання під вартою колишньому міністру закордонних справ України Леоніду Кожарі, якого затримали за підозрою у вбивстві Сергія Старицького, передає кореспондент УНН.
“Слідчий суддя, розглянувши клопотання про продовження строку тримання під вартою відносно Кожари... ухвалив клопотання задовольнити, продовжити тримання під вартою підозрюваному... до 25 серпня 2020 року. Визначити Кожарі заставу... у розмірі 14 млн 83 тисячі 400 грн”, — сказав суддя.
Нагадаємо, Апеляційний суд Києва ухвалив рішення про взяття в залі суду під варту колишнього міністра закордонних справ України Леоніда Кожару з можливістю виходу під заставу у 14 млн гривень.
Як повідомлялося, колишнього міністра закордонних справ України Леоніда Кожару затримали за підозрою у вбивстві.
Зазначимо, у ніч на 22 лютого в домі Леоніда Кожари був знайдений труп громадянина Старицького з вогнепальним пораненням, скоєним із нагородної зброї власника будинку.