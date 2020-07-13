Суд оставил Кожару под стражей до 25 августа
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. Шевченковский районный суд Киева продлил содержание под стражей бывшему министру иностранных дел Украины Леониду Кожаре, которого задержали по подозрению в убийстве Сергея Старицкого, передает корреспондент УНН.
"Следственный судья, рассмотрев ходатайство о продлении срока содержания под стражей в отношении Кожары ... решил ходатайство удовлетворить, продлить содержание под стражей подозреваемому ... до 25 августа 2020 года. Определить Кожаре залог ... в размере 14 млн 83 тыс. 400 грн", - сказал судья.
Напомним, Апелляционный суд Киева принял решение о взятии в зале суда под стражу бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожары с возможностью выхода под залог в 14 млн гривен.
Как сообщалось, бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожару задержали по подозрению в убийстве.
Отметим, в ночь на 22 февраля в доме Леонида Кожары был обнаружен труп гражданина Старицкого с огнестрельным ранением, совершенным с наградного оружия владельца дома.