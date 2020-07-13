Суд оставил Кожару под стражей до 25 августа

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 100027 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 108582 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 113437 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 144379 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 114379 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 137633 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 103383 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102743 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 105008 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102251 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Актуальное
Суд оставил Кожару под стражей до 25 августа

Суд оставил Кожару под стражей до 25 августа

Киев  •  УНН

 • 14612 просмотра

КИЕВ. 13 июля. УНН. Шевченковский районный суд Киева продлил содержание под стражей бывшему министру иностранных дел Украины Леониду Кожаре, которого задержали по подозрению в убийстве Сергея Старицкого, передает корреспондент УНН.

"Следственный судья, рассмотрев ходатайство о продлении срока содержания под стражей в отношении Кожары ... решил ходатайство удовлетворить, продлить содержание под стражей подозреваемому ... до 25 августа 2020 года. Определить Кожаре залог ... в размере 14 млн 83 тыс. 400 грн", - сказал судья.

Напомним, Апелляционный суд Киева принял решение о взятии в зале суда под стражу бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожары с возможностью выхода под залог в 14 млн гривен.

Как сообщалось, бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожару задержали по подозрению в убийстве.

Отметим, в ночь на 22 февраля в доме Леонида Кожары был обнаружен труп гражданина Старицкого с огнестрельным ранением, совершенным с наградного оружия владельца дома.

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