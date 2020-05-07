Суд заборонив Черкасам пом'якшувати карантин
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. Черкаський окружний адміністративний суд скасував рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради щодо послаблення карантинних обмежень в місті. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Черкаської ОДА.
“Черкаський окружний адміністративний суд розглянув та задовольнив заяву про забезпечення позову Черкаської обласної державної адміністрації з приводу скасування рішення Черкаського міськвиконкому про послаблення карантину. Тож рішення Черкаського міськвиконкому від 30 квітня 2020 року про послаблення карантинних заходів зупинене”, — йдеться в повідомленні.
Як повідомлялося в УНН, Черкаським відділом поліції відкрито кримінальне провадження за фактом послаблення карантинних заходів у Черкасах. Рішення про пом’якшення обмежень ухвалила міська влада, воно суперечить постанові Кабміну щодо карантинних заходів.
Нагадаємо, мер Черкас Анатолій Бондаренко прибув на допит в обласне управління Нацполіції, проте слідчі дії з міським головою у рамках відкритого кримінального провадження перенесено на невизначений термін у зв’язку з карантинними обмеженнями.