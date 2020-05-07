Суд запретил Черкассам смягчать карантин

“Черкасский окружной административный суд рассмотрел и удовлетворил заявление об обеспечении иска Черкасской областной государственной администрации по поводу отмены решения Черкасского горисполкома об ослаблении карантина. Поэтому решение Черкасского горисполкома от 30 апреля 2020 года об ослаблении карантинных мероприятий остановлено”, — говорится в сообщении.

Как сообщалось в УНН, Черкасским отделом полиции открыто уголовное производство по факту ослабление карантинных мероприятий в Черкассах. Решение о смягчении ограничений приняла городская власть, оно противоречит постановлению Кабмина о карантинных мероприятиях.

Напомним, мэр Черкасс Анатолий Бондаренко прибыл на допрос в областное управление Нацполиции, однако следственные действия с городским главой в рамках открытого уголовного производства перенесено на неопределенный срок в связи с карантинными ограничениями.