Суд заблокував діяльність 59 інтернет-платформ для проведення азартних ігор
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. За матеріалами слідчих Служби безпеки України суд заблокував 59 заборонених інтернет-платформ для проведення азартних ігор. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр СБУ.
"За матеріалами слідчих СБУ отримано рішення суду щодо блокування провідними вітчизняними інтернет-провайдерами доступу до заборонених законодавством азартних ігор у віртуальній мережі. Наразі вже закрито доступ до 59 відповідних інтернет-платформ, у тому числі до 20 найпопулярніших серед українських азартних гравців", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, вчора за допомогою Telegram-боту злили базу з 26 млн водійських посвідчень. Наразі Служба безпеки України розпочала слідчі дії.