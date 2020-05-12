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Суд заблокировал деятельность 59 интернет-платформ для проведения азартных игр

Киев • УНН

 • 10414 просмотра

КИЕВ. 12 мая. УНН. По материалам следователей Службы безопасности Украины суд заблокировал 59 запрещенных интернет-платформ для проведения азартных игр. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Суд заблокировал деятельность 59 интернет-платформ для проведения азартных игр

"По материалам следователей СБУ получено решение суда о блокировании ведущими отечественными интернет-провайдерами доступа к запрещенных законодательством азартных игор в виртуальной сети. Сейчас уже закрыто доступ к 59 соответствующих интернет-платформ, в том числе к 20 самых популярных среди украинских азартных игроков", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера с помощью Telegram-бота слили базу из 26 млн водительских удостоверений. Сейчас Служба безопасности Украины начала следственные действия.

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