Суд взяв під варту 13 осіб, у яких вилучили рекордну кількість метадону

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КИЇВ. 23 квітня. УНН. Шевченківський районний суд міста Києва обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою 13 учасникам злочинної групи, яких підозрюють у масовому виробництві та збуті небезпечної речовини. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури міста Києва.

“За клопотанням столичної прокуратури Шевченківський районний суд міста Києва обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою 13 учасникам злочинної групи, яких підозрюють у масовому виробництві та збуті на території Києва та Київської області особливо небезпечної речовини — метадон. Суд, врахувавши суспільну небезпечність злочину та ступінь організованості учасників злочинної групи, задовільнив клопотання прокурора та обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб з альтернативою внесення застави у розмірі від 5 млн гривень до 42 млн гривень для кожного”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що сумарний розмір визначених судом застав складає понад 250 млн гривень.

Нагадаємо, 21 квітня 2020 року, у ході спецоперації правоохоронці вилучили в учасників злочинного угруповання понад 50 кг метадону, майже пів тонни прекурсорів, а також обладнання, яке використовувалися для виготовлення наркотичних засобів.

Як повідомляв УНН раніше, ГУ Національної поліції у місті Києві наполягає на запобіжному заході у вигляді тримання під вартою відносно 13 осіб, у яких було вилучено рекордну партію метадону.

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