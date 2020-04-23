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Суд взял под стражу 13 человек, у которых изъяли рекордное количество метадона

Суд взял под стражу 13 человек, у которых изъяли рекордное количество метадона

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КИЕВ. 23 апреля. УНН. Шевченковский районный суд города Киева избрал меры пресечения в виде содержания под стражей 13 участников преступной группы, подозреваемых в массовом производстве и сбыте опасного вещества. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.

“По ходатайству столичной прокуратуры Шевченковский районный суд Киева избрал меры пресечения в виде содержания под стражей 13 участников преступной группы, подозреваемых в массовом производстве и сбыте на территории Киева и Киевской области особо опасного вещества — метадон. Суд, учитывая общественную опасность преступления и степень организованности участников преступной группы, удовлетворил ходатайство прокурора и избрал подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с альтернативой внесения залога в размере от 5 млн гривен до 42 млн гривен для каждого”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что суммарный размер определенных судом застал составляет более 250 млн гривен.

Напомним, 21 апреля 2020 года, в ходе спецоперации правоохранители изъяли у участников преступной группировки более 50 кг метадона, почти пол тонны прекурсоров, а также оборудование, использовались для изготовления наркотических средств.

Как сообщал УНН ранее, ГУ Национальной полиции в городе Киеве настаивает на мере пресечения в виде содержания под стражей в отношении 13 лиц, у которых было изъята рекордная партия метадона.

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