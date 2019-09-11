Суд відправив у СІЗО одного з організаторів нападу на поліцейських охорони у Житомирі
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. Корольовський районний суд м. Житомира відправив під варту терміном на 60 діб без права внесення застави 35-річного іноземця, підозрюваного у розбійному нападі 9 вересня у м. Житомирі на поліцейських охорони. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП у Житомирській області.
“10 вересня затриманому громадянину країни Кавказу офіційно оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 187 (Розбій) ККУ. 11 вересня Корольовський районний суд м. Житомира підтримав подане слідчими клопотання про взяття підозрюваного під варту терміном на 60 діб без права внесення застави”, — сказано у повідомленні.
Як з’ясувалось, іноземець офіційно зареєстрований на території України, тимчасово непідконтрольній державі.
Нагадаємо, на поліцію охорони під час інкасації у Житомирі напали зі зброєю. Також повідомлялося, що поліція Житомира затримала одного з організаторів нападу на поліцію охорони.