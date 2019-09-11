Суд отправил в СИЗО одного из организаторов нападения на полицейских охраны в Житомире

“10 сентября задержанному гражданину страны Кавказа официально объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 187 (разбой) УК. 11 сентября Королевский районный суд. Житомира поддержал представлено следователями ходатайства о заключении подозреваемого под стражу сроком на 60 суток без права внесения залога”, — говорится в сообщении.

Как выяснилось, иностранец официально зарегистрирован на территории Украины, временно неподконтрольной государству.

Напомним, в полицию охраны при инкассации в Житомире напали с оружием. Также сообщалось, что полиция Житомира задержала одного из организаторов нападения на полицию охраны.