Суд відмовився брати під варту очільника АМКУ Кириленка
Київ • УНН
Апеляційна палата ВАКС залишила в силі рішення не брати під варту голову АМКУ Павла Кириленка, підозрюваного у незаконному збагаченні. Суд відмовив у задоволенні апеляції САП, яка наполягала на арешті.
Апеляційна палата ВАКС відмовили в задоволенні апеляції САП та залишили в силі попереднє рішення не брати під варту очільника АМКУ Павла Кириленка, якого підозрюють у незаконному збагаченні на 56,2 млн гривень і декларуванні недостовірної інформації. Про це повідомляє Радіо.Свобода, передає УНН.
Деталі
Як повідомляє видання, Апеляційна палата ВАКС відмовила в задоволенні апеляції САП та залишили в силі попереднє рішення не брати під варту очільника АМКУ Павла Кириленка.
Прокурор оскаржував рішення ВАКС від 28 серпня, коли суд визначив голові АМКУ запобіжний захід у вигляді застави у 30 млн гривень та зобов’язання носити електронний браслет, хоча обвинувачення наполягало на триманні під вартою з можливістю внести заставу у більшому розмірі.
Сторона обвинувачення наполягала на тому, що Кириленка треба взяти під варту, оскільки він може мати вплив на свідків у справі, а також через ризик того, що він може безперешкодно виїхати за кордон та не повернутись.
Нагадаємо
САП та НАБУ розпочали розслідування за кримінальним провадження щодо голови Антимонопольного комітету Павла Кириленка за статтями "незаконне збагачення" та "декларування недостовірної інформації". Справу порушили 22 березня через розслідування проєкту "Схеми".
28 серпня Вищий антикорупційний суд застосував до голови Антимонопольного комітету Павла Кириленка, якого підозрюють у незаконному збагаченні на понад 56 млн грн та недостовірному декларуванні, запобіжний захід у вигляді застави у розмірі понад 30 млн грн.