Суд отказался брать под стражу главу АМКУ Кириленко

Апелляционная палата ВАКС отказали в удовлетворении апелляции САП и оставили в силе предыдущее решение не брать под стражу главу АМКУ Павла Кириленко, которого подозревают в незаконном обогащении на 56,2 млн гривен и декларировании недостоверной информации. Об этом сообщает Радио.Свобода, передает УНН.

Детали

Как сообщает издание, Апелляционная палата ВАКС отказала в удовлетворении апелляции САП и оставили в силе предыдущее решение не брать под стражу главу АМКУ Павла Кириленко.

Прокурор обжаловал решение ВАКС от 28 августа, когда суд определил главе АМКУ меру пресечения в виде залога в 30 млн гривен и обязательства носить электронный браслет, хотя обвинение настаивало на содержании под стражей с возможностью внести залог в большем размере.

Сторона обвинения настаивала на том, что Кириленко надо взять под стражу, поскольку он может иметь влияние на свидетелей по делу, а также из-за риска того, что он может беспрепятственно выехать за границу и не вернуться.

Напомним,

САП и НАБУ начали расследование по уголовному производству в отношении главы Антимонопольного комитета Павла Кириленко по статьям «незаконное обогащение» и «декларирование недостоверной информации». Дело возбудили 22 марта из-за расследования проекта «Схемы».

28 августа Высший антикоррупционный суд применил к главе Антимонопольного комитета Павлу Кириленко, которого подозревают в незаконном обогащении на более 56 млн грн и недостоверном декларировании, меру пресечения в виде залога в размере более 30 млн грн.