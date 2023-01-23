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Суд відмовився відправити Коболєва під варту. У САП збираються оскаржити рішення

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 січня. УНН. Вищий антикорупційний суд (ВАКС) відмовився відправити колишнього голову правління “Нафтогазу” Андрія Коболєва, якого підозрюють у заволодінні понад 229 мільйонами гривень, під варту. Про це стало відомо з трансляції судового засідання, передає кореспондент УНН.

Суд відмовився відправити Коболєва під варту. У САП збираються оскаржити рішення

Деталі

Зокрема, прокурор просив про арешт для Коболєва з альтернативою внесення застави розміром у 365 млн грн. Але суддя залишив без задоволення клопотання прокурора.

"... слідчий суддя ВАКС у повному обсязі відмовив у задоволенні клопотання детектива НАБУ про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо колишнього голови Національної акціонерної компанії", - повдіомили у ВАКС.

Як повідомили журналісту УНН у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, винесений вирок буде оскаржено.

Що передувало

У лютому 2022 року ДБР провело обшук вдома у колишнього голови НАК “Нафтогаз України” Андрія Коболєва.

У ДБР, коментуючи обшуки у Коболєва, повідомили, що слідчі ДБР здійснюють досудове розслідування щодо протиправного відчуження 305 мільйонів куб. м природного газу посадовцями АТ “Укртрансгаз”, НАК “Нафтогаз України” за співучасті з іншими особами.

19 січня Коболєву повідомили про підозру у зловживанні своїм службовим становищем, забезпечивши собі виплату премій вище за максимально допустиму на понад 229 млн грн.

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