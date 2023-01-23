Суд відмовився відправити Коболєва під варту. У САП збираються оскаржити рішення
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Вищий антикорупційний суд (ВАКС) відмовився відправити колишнього голову правління “Нафтогазу” Андрія Коболєва, якого підозрюють у заволодінні понад 229 мільйонами гривень, під варту. Про це стало відомо з трансляції судового засідання, передає кореспондент УНН.
Деталі
Зокрема, прокурор просив про арешт для Коболєва з альтернативою внесення застави розміром у 365 млн грн. Але суддя залишив без задоволення клопотання прокурора.
"... слідчий суддя ВАКС у повному обсязі відмовив у задоволенні клопотання детектива НАБУ про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо колишнього голови Національної акціонерної компанії", - повдіомили у ВАКС.
Як повідомили журналісту УНН у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, винесений вирок буде оскаржено.
Що передувало
У лютому 2022 року ДБР провело обшук вдома у колишнього голови НАК “Нафтогаз України” Андрія Коболєва.
У ДБР, коментуючи обшуки у Коболєва, повідомили, що слідчі ДБР здійснюють досудове розслідування щодо протиправного відчуження 305 мільйонів куб. м природного газу посадовцями АТ “Укртрансгаз”, НАК “Нафтогаз України” за співучасті з іншими особами.
19 січня Коболєву повідомили про підозру у зловживанні своїм службовим становищем, забезпечивши собі виплату премій вище за максимально допустиму на понад 229 млн грн.