Суд отказался отправить Коболева под стражу. В САП собираются обжаловать решение

Детали

В частности, прокурор просил об аресте для Коболева с альтернативой внесения залога в размере 365 млн грн. Но судья оставил без удовлетворения ходатайство прокурора.

"... следственный судья ВАКС в полном объеме отказал в удовлетворении ходатайства детектива НАБУ о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении бывшего главы Национальной акционерной компании", - сообщили в ВАКС.

Как сообщили журналисту УНН в Специализированной антикоррупционной прокуратуре, вынесенный приговор будет обжалован.

Что предшествовало

В феврале 2022 года ГБР провело обыск дома у бывшего главы НАК “Нафтогаз Украины” Андрея Коболева.

В ГБР, комментируя обыски у Коболева, сообщили, что следователи ГБР осуществляют досудебное расследование в отношении противоправного отчуждения 305 миллионов куб. м природного газа должностными лицами АО “Укртрансгаз”, НАК “Нафтогаз Украины” при соучастии с другими лицами.

19 января Коболеву сообщили о подозрении в злоупотреблении своим служебным положением, которым он обеспечил себе выплату премий выше максимально допустимой на более 229 млн грн.