Суд отказался отправить Коболева под стражу. В САП собираются обжаловать решение
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) отказался отправить бывшего главу правления “Нафтогаза” Андрея Коболева, которого подозревают в завладении более 229 миллионами гривен, под стражу. Об этом стало известно из трансляции судебного заседания, передает корреспондент УНН.
Детали
В частности, прокурор просил об аресте для Коболева с альтернативой внесения залога в размере 365 млн грн. Но судья оставил без удовлетворения ходатайство прокурора.
"... следственный судья ВАКС в полном объеме отказал в удовлетворении ходатайства детектива НАБУ о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении бывшего главы Национальной акционерной компании", - сообщили в ВАКС.
Как сообщили журналисту УНН в Специализированной антикоррупционной прокуратуре, вынесенный приговор будет обжалован.
Что предшествовало
В феврале 2022 года ГБР провело обыск дома у бывшего главы НАК “Нафтогаз Украины” Андрея Коболева.
В ГБР, комментируя обыски у Коболева, сообщили, что следователи ГБР осуществляют досудебное расследование в отношении противоправного отчуждения 305 миллионов куб. м природного газа должностными лицами АО “Укртрансгаз”, НАК “Нафтогаз Украины” при соучастии с другими лицами.
19 января Коболеву сообщили о подозрении в злоупотреблении своим служебным положением, которым он обеспечил себе выплату премий выше максимально допустимой на более 229 млн грн.