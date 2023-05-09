Суд відклав розгляд апеляції на запобіжний захід Труханову
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. Апеляційна палата ВАКС відклала до 16 травня засідання щодо розгляду апеляційної скарги на запобіжний захід мера Одеси Генадія Труханова, який є підозрюваним у справі заводу "Краян", передає кореспондент УНН.
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«(Засідання відклали – ред.) до 16 травня о 8:15»,- сказала суддя.
Засідання відклали для надання часу захиснику Труханова ознайомитися з апеляційною скаргою прокурора.
Доповнення
25 квітня ВАКС змінив запобіжний захід Труханову у цій справі замість особистого зобов'язання на заставу в розмірі 30 866 000 гривень. Гроші Труханов мав внести протягом 5 днів.
4 травня Вищий антикорупційний суд відправив під варту мера Одеси з можливістю внесення застави у розмірі 13 млн грн.
Адвокат взятого під варту мера Одеси Геннадія Труханова Олександр Лисак подав апеляційну скаргу.
5 травня за Труханова внесли понад 13 млн гривень застави.
Доповнення
Слідство вважає, що Труханов у період з липня до грудня 2016 року спільно з іншими посадовцями мерії та приватної компанії заволодів коштами місцевого бюджету Одеси в сумі 185 млн грн під виглядом придбання будівлі збанкрутілого заводу "Краян" за свідомо завищеною вартістю.
1 червня 2018 року антикорупційні органи завершили розслідування в цій справі. У липні 2019 року Малиновський районний суд Одеси визнав невинуватими Труханова та інших посадовців у розтраті 92 млн грн.
Пізніше апеляція ВАКС скасувала виправдувальний вирок, і тепер цю справу скерували на повторний розгляд до Вищого антикорсуду.