Суд отложил рассмотрение апелляции на меру пресечения Труханову
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. Апелляционная палата ВАКС отложила до 16 мая заседание по рассмотрению апелляционной жалобы на меру пресечения мэра Одессы Геннадия Труханова, который является подозреваемым по делу завода "Краян", передает корреспондент УНН.
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«(Заседание отложили – ред.) до 16 мая в 8:15»,- сказала судья.
Заседание отложили для предоставления времени защитнику Труханова ознакомиться с апелляционной жалобой прокурора.
Дополнение
25 апреля ВАКС изменил меру пресечения Труханову по этому делу вместо личного обязательства на залог в размере 30 866 000 гривен. Деньги Труханов должен был внести в течение 5 дней.
4 мая Высший антикоррупционный суд отправил под стражу мэра Одессы с возможностью внесения залога в размере 13 млн грн.
Адвокат взятого под стражу мэра Одессы Геннадия Труханова Александр Лысак подал апелляционную жалобу.
5 мая за Труханова внесли более 13 млн гривен залога.
Дополнение
Следствие считает, что Труханов в период с июля по декабрь 2016 года совместно с другими должностными лицами мэрии и частной компании завладел средствами местного бюджета Одессы в сумме 185 млн грн под видом приобретения здания обанкротившегося завода "Краян" по заведомо завышенной стоимости.
1 июня 2018 года антикоррупционные органы завершили расследование по этому делу. В июле 2019 года Малиновский районный суд Одессы признал невиновными Труханова и других должностных лиц в растрате 92 млн грн.
Позже апелляция ВАКС отменила оправдательный приговор, и теперь это дело направили на повторное рассмотрение в Высший антикорсуд.