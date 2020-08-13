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Суд відклав розгляд апеляції на відмову арештовувати ексочільницю наглядової ради VAB Банку

Суд відклав розгляд апеляції на відмову арештовувати ексочільницю наглядової ради VAB Банку

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 серпня. УНН. Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду відклала розгляд апеляційної скарги прокурора щодо відмови у застосуванні до колишньої очільниці наглядової ради VAB Банку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу суду.

Повідомляється, що 13 серпня, в Апеляційній палаті ВАКС мав відбутися розгляд апеляційної скарги прокурора у справі колишньої очільниці наглядової ради VAB Банку на ухвалу слідчого судді від 15 квітня 2020 року про відмову у задоволенні клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

"Суд відклав розгляд апеляційної скарги прокурора. Учасники кримінального провадження подали до суду клопотання про відкладення розгляду вказаної справи", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду скасувала рішення Печерського районного суду Києва, яким фактично Генерального прокурора України зобов'язали закрити справу олігарха Олега Бахматюка, якого підозрюють у розкраданні 1,2 млрд грн “ВіЕйБі Банку”.

Як повідомлялося, 13 листопада повідомлено про підозру фактичному власнику “ВіЕйБі Банку” Олегу Бахматюку та ексголові правління фінустанови Денису Мальцеву у справі заволодіння 1,2 млрд грн кредиту.

За даними НБУ, Бахматюк винен державі майже 30 млрд грн.

Українські Національні Новини

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