Суд отложил рассмотрение апелляции на отказ арестовывать экс-руководительницу наблюдательного совета VAB Банка
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отложила рассмотрение апелляционной жалобы прокурора об отказе в применении к бывшей руководительнице наблюдательного совета VAB Банка меры пресечения в виде содержания под стражей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу суда.
Сообщается, что 13 августа, в Апелляционной палате ВАКС должно было состоятся рассмотрение апелляционной жалобы прокурора по делу бывшей руководительницы наблюдательного совета VAB Банка на решение следственного судьи от 15 апреля 2020 года об отказе в удовлетворении ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
"Суд отложил рассмотрение апелляционной жалобы прокурора. Участники уголовного судопроизводства подали в суд ходатайство об отложении рассмотрения указанного дела", - говорится в сообщении.
Напомним, Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила решение Печерского районного суда Киева, которым фактически Генерального прокурора Украины обязали закрыть дело олигарха Олега Бахматюка, которого подозревают в хищении 1,2 млрд грн "ВиЭйБи Банка".
Как сообщалось, 13 ноября сообщено о подозрении фактическому владельцу "ВиЭйБи Банка" Олегу Бахматюку и экс-главе правления финучреждения Денису Мальцеву в деле завладения 1,2 млрд грн кредита.
По данным НБУ, Бахматюк должен государству почти 30 млрд грн.