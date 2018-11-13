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Суд вдруге відмовився змінювати місце розгляду скарги на закриття справи Кернеса

Суд вдруге відмовився змінювати місце розгляду скарги на закриття справи Кернеса

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 листопада. УНН. Верховний Суд вдруге відмовився змінювати місце розгляду скарги Генеральної прокуратури України на закриття справи щодо мера Харкова Геннадія Кернеса. Про це УНН повідомив адвокат Кернеса Андрій Циганков.

“Відмовили у зміні підсудності”, — сказав адвокат.

Варто зазначити, що таким чином розгляд скарги ГПУ залишається на розгляді у Полтавському апеляційному суді.

Нагадаємо, вчора Полтавський апеляційний суд відклав на 23 листопада розгляд скарги Генеральної прокуратури України на закриття кримінального провадження щодо мера Харкова Геннадія Кернеса та двох його охоронців через хворобу обвинуваченого та відсутність у залі засідання його адвокатів.

Як повідомляв УНН, раніше Верховний Суд відмовився задовольняти клопотання адвокатів мера Харкова Геннадія Кернеса щодо перенесення розгляду скарги Генпрокуратури України на закриття справи проти нього з Апеляційного суду Полтавської області до іншого.

2 березня 2015 року слідчими Генеральної прокуратури України Кернесу було повідомлено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч.ч.2, 3 ст.27, ч.2 ст.146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч.ч.2,3 ст.27, ч.2 ст.127 (катування), ч.ч.2, 3 ст.27, ч.1 ст.129 (погроза вбивством) КК України та оголошено про завершення досудового розслідування.

10 серпня Київський районний суд Полтави ухвалив закрити кримінальне провадження за обвинуваченням Кернеса, його охоронців “у зв’язку з відмовою сторони обвинувачення від обвинувачення”. Суддя зазначив, що суд розцінює відмову прокурорів від участі у дебатах і їх тривалу відсутність на суді як відмову від обвинувачення.

ГПУ подала апеляцію на рішення суду про закриття справи проти Кернеса.

Українські Національні Новини

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