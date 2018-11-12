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Суд відклав розгляд скарги на закриття справи проти Кернеса

Суд відклав розгляд скарги на закриття справи проти Кернеса

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 листопада. УНН. Полтавський апеляційний суд відклав на 23 листопада розгляд скарги Генеральної прокуратури України на закриття кримінального провадження щодо мера Харкова Геннадія Кернеса та двох його охоронців, передає УНН.

Розгляд скарги відкладено через хворобу Кернеса та у зв’язку з тим, що сьогодні у Верховному Суді буде розглядатися клопотання його адвокатів щодо перенесення розгляду скарги з Полтави до іншого апеляційного суду.

“Сьогодні до нас електронною поштою з Верховного Суду надійшло повідомлення про те, що розглядається клопотання про направлення даного кримінального провадження до іншого апеляційного суду. На 16 годину призначено розгляд цього клопотання від захисника Циганкова. Крім того, адвокат Циганков повідомляє, що Кернес не може бути присутнім через погіршення стану здоров’я”, — сказав суддя Володимир Костенко.

Варто зазначити, що сторона обвинувачення виступила проти відкладення засідання, звернувши увагу суду на те, що відсутні документи, які підтверджують погіршення стану здоров’я Кернеса, і їх необхідно витребувати у сторони захисту.

У свою чергу адвокат Кернеса Лідія Ізовітова підтримала заявлене клопотання про відкладення розгляду справи, наголосивши, що сьогодні вранці у її підзахисного погіршився стан здоров’я і йому був викликаний лікар. Тому медичний документ про це буде наданий суду у наступному засіданні.

“Колегія суддів, порадившись на місці ухвалила: клопотання захисника Циганкова задовольнити... Ми відкладаємо судове засідання на 23 листопада 11 годину”, — зазначив Костенко.

Як повідомляв УНН, Верховний суд відмовився задовольняти клопотання адвокатів мера Харкова Геннадія Кернеса щодо перенесення розгляду скарги Генпрокуратури України на закриття справи проти нього з Апеляційного суду Полтавської області до іншого.

2 березня 2015 року слідчими Генеральної прокуратури України Кернесу було повідомлено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч.ч.2, 3 ст.27, ч.2 ст.146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч.ч.2,3 ст.27, ч.2 ст.127 (катування), ч.ч.2, 3 ст.27, ч.1 ст.129 (погроза вбивством) КК України та оголошено про завершення досудового розслідування.

10 серпня Київський районний суд Полтави ухвалив закрити кримінальне провадження за обвинуваченням Кернеса, його охоронців “у зв’язку з відмовою сторони обвинувачення від обвинувачення”. Суддя зазначив, що суд розцінює відмову прокурорів від участі у дебатах і їх тривалу відсутність на суді як відмову від обвинувачення.

ГПУ подала апеляцію на рішення суду про закриття справи проти Кернеса.

Нагадаємо, радника Харківського міського голови підозрюють у незаконному виділенні лісу під забудову.

Українські Національні Новини

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