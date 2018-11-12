Суд отложил рассмотрение жалобы на закрытие дела против Кернеса

Рассмотрение жалобы отложено из-за болезни Кернеса и в связи с тем, что сегодня в Верховном суде будет рассматриваться ходатайство его адвокатов о переносе рассмотрения жалобы из Полтавы в другой апелляционный суд.

"Сегодня к нам по электронной почте из Верховного Суда поступило сообщение о том, что рассматривается ходатайство о направлении данного уголовного производства в другой апелляционный суд. На 16 часов назначено рассмотрение этого ходатайства от защитника Цыганкова. Кроме того, адвокат Цыганков сообщает, что Кернес не может присутствовать из-за ухудшения состояния здоровья", - сказал судья Владимир Костенко.

Стоит отметить, что сторона обвинения выступила против отложения заседания, обратив внимание суда на то, что отсутствуют документы, подтверждающие ухудшение состояния здоровья Кернеса, и их необходимо истребовать у стороны защиты.

В свою очередь адвокат Кернеса Лидия Изовитова поддержала заявленное ходатайство об отложении рассмотрения дела, отметив, что сегодня утром у ее подзащитного ухудшилось состояние здоровья и ему был вызван врач. Поэтому медицинский документ об этом будет предоставлен суду в следующем заседании.

"Коллегия судей, посовещавшись на месте постановил: ходатайство защитника Цыганкова удовлетворить... Мы откладываем судебное заседание на 23 ноября 11:00", - отметил Костенко.

Как сообщал УНН, Верховный суд отказался удовлетворять ходатайство адвокатов мэра Харькова Геннадия Кернеса о переносе рассмотрения жалобы Генпрокуратуры Украины на закрытие дела против него из Апелляционного суда Полтавской области в другой.

2 марта 2015 года следователями Генеральной прокуратуры Украины Кернесу было сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч.2, 3 ст.27, ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.ч.2, 3 ст.27, ч.2 ст.127 (пытки), ч.ч.2, 3 ст.27, ч.1 ст.129 (угроза убийством) УК Украины и объявлено о завершении досудебного расследования.

10 августа Киевский районный суд Полтавы постановил закрыть уголовное производство по обвинению Кернеса, его охранников "в связи с отказом стороны обвинения от обвинения". Судья отметил, что суд расценивает отказ прокуроров от участия в дебатах и ​​их длительного отсутствия на суде как отказ от обвинения.

ГПУ подала апелляцию на решение суда о закрытии дела против Кернеса.

Напомним, советника Харьковского городского головы подозревают в незаконном выделении леса под застройку.