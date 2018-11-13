Суд во второй раз отказался менять место рассмотрения жалобы на закрытие дела Кернеса
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. Верховный Суд во второй раз отказался менять место рассмотрения жалобы Генеральной прокуратуры Украины на закрытие дела в отношении мэра Харькова Геннадия Кернеса. Об этом УНН сообщил адвокат Кернеса Андрей Цыганков.
"Отказали в изменении подсудности", - сказал адвокат.
Стоит отметить, что таким образом рассмотрение жалобы ГПУ остается на рассмотрении в Полтавском апелляционном суде.
Напомним, вчера Полтавский апелляционный суд отложил на 23 ноября рассмотрения жалобы Генеральной прокуратуры Украины на закрытие уголовного производства в отношении мэра Харькова Геннадия Кернеса и двух его охранников из-за болезни обвиняемого и отсутствия в зале заседания его адвокатов.
Как сообщал УНН, ранее Верховный Суд отказался удовлетворять ходатайство адвокатов мэра Харькова Геннадия Кернеса о переносе рассмотрения жалобы Генпрокуратуры Украины на закрытие дела против него из Апелляционного суда Полтавской области в другой.
2 марта 2015 года следователями Генеральной прокуратуры Украины Кернесу было сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч.2, 3 ст.27, ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.ч.2, 3 ст.27, ч.2 ст.127 (пытки), ч.ч.2, 3 ст.27, ч.1 ст.129 (угроза убийством) УК Украины и объявлено о завершении досудебного расследования.
10 августа Киевский районный суд Полтавы постановил закрыть уголовное производство по обвинению Кернеса, его охранников "в связи с отказом стороны обвинения от обвинения". Судья отметил, что суд расценивает отказ прокуроров от участия в дебатах и их длительного отсутствия на суде как отказ от обвинения.
ГПУ подала апелляцию на решение суда о закрытии дела против Кернеса.