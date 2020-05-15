Суд в США зобов'язав Білий дім надати електронні листи щодо України
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. Американський суддя Емі Джексон видала запит з вимогою до адміністрації президента США Дональда Трампа надати електронне листування, в якому йшлося про військову допомогу Україні і, зокрема вказівку президента Трампа про призупинку такої допомоги. Про це пише “Голос Америки” із посиланням на видання Law and Crime, передає УНН.
Рішення було прийняте за позовом видання The New York Times в рамках закону про доступ до інформації. Раніше Білий дім відмовив у наданні документів виданню, посилаючись на застосування виконавчого привілею.
“Конкретно, документи в цій категорії — це едлектронне листування президента, або віце-президента, або безпосередніх радників президента стосовно президентського рішення про обсяг, терміни та мету затримки військової допомоги Україні”, — заявила заступник юриста бюджетного управління Білого дому Гедер Уолш.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Комітет Сенату США голосуватиме у справі розслідування щодо Burisma та Байдена
Суддя Джексон головувала у справі Роджера Стоуна, колишнього радника Трампа, якого звинувачували у дачі неправдивих свідчень.
Минулого року в рамках розгляду імпічменту Дональда Трампа розглядались звинувачення в тому, що затримка військової допомоги Україні могла провадитись для здійснення тиску на український уряд з внутрішньополітичною метою. Рішення адміністрації утримати виділену для України допомогу зіграло центральну роль у процесі імпічменту щодо Трампа за звинуваченнями в зловживанні повноваженнями і перешкоджанні роботі Конгресу.
Раніше Трамп заявив, що розслідування щодо його ймовірного опонента від демократичної партії США Джозефа Байдена в Україні вплине на президентську гонку в Сполучених Штатах.