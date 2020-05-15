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Суд в США обязал Белый дом предоставить электронные письма касательно Украины

Киев • УНН

 • 17480 просмотра

КИЕВ. 15 мая. УНН. Американский судья Эми Джексон выдала запрос с требованием к администрации президента США Дональда Трампа предоставить электронную переписку, в которой говорилось о военной помощи Украине и, в частности указание президента Трампа о приостановке такой помощи. Об этом пишет "Голос Америки" со ссылкой на издание Law and Crime, передает УНН.

Суд в США обязал Белый дом предоставить электронные письма касательно Украины

Решение было принято по иску издания The New York Times в рамках закона о доступе к информации. Ранее Белый дом отказал в предоставлении документов изданию, ссылаясь на применение исполнительной привилегии.

“Конкретно, документы в этой категории — это едлектронная переписка президента, или вице-президента, или непосредственных советников президента по президентскому решению об объеме, сроках и целях задержки военной помощи Украине”, — заявила заместитель юриста бюджетного управления Белого дома Гедере Уолш.

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Судья Джексон председательствовала в деле Роджера Стоуна, бывшего советника Трампа, которого обвиняли в даче ложных показаний.

В прошлом году в рамках рассмотрения импичмента Дональда Трампа рассматривались обвинения в том, что задержка военной помощи Украине могла осуществляться для оказания давления на украинское правительство с внутриполитической целью. Решение администрации удержать выделенную для Украины помощь сыграло центральную роль в процессе импичмента Трампа по обвинению в злоупотреблении полномочиями и препятствовании работе Конгресса.

Ранее Трамп заявил, что расследование по его вероятному оппоненту от демократической партии США Джозефу Байдену в Украине повлияет на президентскую гонку в Соединенных Штатах.

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