Комітет Сенату США голосуватиме у справі розслідування щодо Burisma та Байдена

Комітет Сенату з питань національної безпеки та урядових відносин повинен вирішити, чи вимагати у Blue Star Strategies документи, датовані від 2013 року до теперішнього часу, пов’язані з її роботою на Burisma.

Про свій намір отримати документи від Blue Star Strategies Джонсон оголосив ще в березні. Мета розслідування цієї справи, за словами сенатора, відповісти на «багато відкритих запитань щодо потенційного конфлікту інтересів та масштабу використання представниками Burisma особистих зв’язків з високопосадовцями адміністрації Обами для отримання доступу та можливого впливу на американські урядові установи».

Демократи виступають проти цього розслідування, стверджуючи, що його єдина мета – зашкодити передвиборчій кампанії колишнього віце-президента Байдена. Жодних доказів причетності Джо Байдена чи його сина Хантера до злочинної діяльності наведено не було, зазначає видання.

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