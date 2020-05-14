Комітет Сенату США голосуватиме у справі розслідування щодо Burisma та Байдена
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. Сенатор-республіканець Рон Джонсон проведе наступного тижня голосування у Сенатському комітету щодо розгляду у порядку денному консалтингової компанії Blue Star Strategies у справі розслідування діяльності української компанії Burisma та Хантера Байдена – сина ймовірного кандидата в президента на перегонах 2020 Джо Байдена. Про це пише "Голос Америки", передає УНН.
Комітет Сенату з питань національної безпеки та урядових відносин повинен вирішити, чи вимагати у Blue Star Strategies документи, датовані від 2013 року до теперішнього часу, пов’язані з її роботою на Burisma.
Про свій намір отримати документи від Blue Star Strategies Джонсон оголосив ще в березні. Мета розслідування цієї справи, за словами сенатора, відповісти на «багато відкритих запитань щодо потенційного конфлікту інтересів та масштабу використання представниками Burisma особистих зв’язків з високопосадовцями адміністрації Обами для отримання доступу та можливого впливу на американські урядові установи».
Демократи виступають проти цього розслідування, стверджуючи, що його єдина мета – зашкодити передвиборчій кампанії колишнього віце-президента Байдена. Жодних доказів причетності Джо Байдена чи його сина Хантера до злочинної діяльності наведено не було, зазначає видання.
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