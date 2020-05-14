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Комитет Сената США будет голосовать по делу о расследовании касательно Burisma и Байдена

Киев • УНН

 • 11464 просмотра

КИЕВ. 14 мая. УНН. Сенатор-республиканец Рон Джонсон проведет на следующей неделе голосования в сенатском комитете касательно рассмотрения на повестке консалтинговой компании Blue Star Strategies в деле расследования деятельности украинской компании Burisma и Хантера Байдена — сына вероятного кандидата в президенты на гонках 2020 Джо Байдена. Об этом пишет “Голос Америки”, передает УНН.

Комитет Сената США будет голосовать по делу о расследовании касательно Burisma и Байдена

Комитет Сената по вопросам национальной безопасности и правительственных отношений должен решить, требовать ли у Blue Star Strategies документы, датированные с 2013 года до настоящего времени, связанные с ее работой на Burisma.

О своем намерении получить документы от Blue Star Strategies Джонсон объявил еще в марте. Цель расследования этого дела, по словам сенатора, ответить на “много открытых вопросов относительно потенциального конфликта интересов и масштаба использования представителями Burisma личных связей с высокопоставленными администрации Обамы для доступа и возможного влияния на американские правительственные учреждения”.

Демократы выступают против этого расследования, утверждая, что его единственная цель — помешать предвыборной кампании бывшего вице-президента Байдена. Никаких доказательств причастности Джо Байдена или его сына Хантера к преступной деятельности приведено не было, отмечает издание.

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