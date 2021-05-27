Суд в Нідерландах зобов'язав Shell різко скоротити викиди CO2

Що відомо

На початку поточного року концерн оголосив про намір досягти цілого ряду “кліматичних цілей” і прийняти ряд самообмежень які, за твердженням Shell, найбільш амбітні для галузі. Однак суд в Гаазі визнав, що цих обмежень недостатньо. “На думку суду, концерну Shell загрожує небезпека, якщо він не зможе виконати свої зобов’язання зі скорочення викидів”, — заявила суддя Лариса Альвин.

Деталі

Судовий позов проти Shell подали сім екологічних організацій на чолі з нідерландським відділенням “Друзів Землі” (Friends of the Earth International) за підтримки 17 тисяч підданих королівства. Це перший випадок, коли активісти за допомогою суду намагаються схилити енергетичний концерн до зміни своєї стратегії, пише агентство Reuters.

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Позивачі, зокрема, мали намір зобов’язати Shell дотримуватися Паризької хартії по клімату. Shell діє усвідомлено в порушення глобальних кліматичних цілей і інвестує великі суми в розвідку нових родовищ нафти і газу, заявив в суді адвокат екологів Роджер Кокс. За його словами, компанія викидає в атмосферу більше вуглекислого газу, ніж всі підприємства і домашні господарства в Нідерландах.