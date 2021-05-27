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Суд в Нидерландах обязал Shell резко сократить выбросы CO2

Киев • УНН

 • 20481 просмотра

КИЕВ. 27 мая. УНН. Суд в Нидерландах в среду, 26 мая, обязал британско-нидерландский нефтегазовую компанию Shell сократить к 2030 году выбросы двуокиси углерода на 45 процентов по сравнению с уровнем 2019 года. Shell уже объявил, что подаст апелляцию на это решение суда, пишет УНН со ссылкой на DW.

Суд в Нидерландах обязал Shell резко сократить выбросы CO2

Что известно

В начале текущего года концерн объявил о намерении достичь целого ряда “климатических целей” и принять ряд самоограничений которые, по утверждению Shell, самые амбициозные для отрасли. Однако суд в Гааге признал, что этих ограничений недостаточно. “По мнению суда, концерна Shell грозит опасность, если он не сможет выполнить свои обязательства по сокращению выбросов”, — заявила судья Лариса Альвин.

Детали

Судебный иск против Shell подали семь экологических организаций во главе с нидерландским отделением “Друзей Земли” (Friends of the Earth International) при поддержке 17 тысяч подданных королевства. Это первый случай, когда активисты с помощью суда пытаются склонить энергетический концерн к изменению своей стратегии, пишет агентство Reuters.

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Истцы, в частности, намеревались обязать Shell соблюдать Парижскую хартию по климату. Shell действует осознанно в нарушение глобальных климатических целей и инвестирует большие суммы в разведку новых месторождений нефти и газа, заявил в суде адвокат экологов Роджер Кокс. По его словам, компания выбрасывает в атмосферу больше углекислого газа, чем все предприятия и домашние хозяйства в Нидерландах.

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