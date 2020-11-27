Суд в Канаді пом'якшив вирок виконавцеві теракту в мечеті в 2017 році

За його даними, 30-річний Біссоннетт в лютому 2019 року був засуджений до довічного позбавлення волі з правом на прохання умовно-дострокового звільнення після 40 років. Тепер прийняте судом рішення дозволить чоловікові звернутися з клопотанням про УДЗ через 25 років ув’язнення. При цьому, зазначає агентство, нове розпорядження не гарантує обов’язкове задоволення вимоги злочинця.

Як пояснює АР, суддівська колегія виступила із заявою про те, що вирок повинен бути винесений відповідно до закону, що діяли в Канаді до 2011 року і який передбачав можливість вимоги УДО через 25 років.

29 січня 2017 року Біссоннетт розстріляв прихожан мечеті в Квебек-Сіті. В результаті загинули шість чоловік, 19 отримали поранення. Влада назвала атаку на мечеть терактом. Нападник сам здався поліції, на наступний день після нападу йому були пред’явлені звинувачення. 8 лютого 2019 року Біссоннетт був засуджений до довічного позбавлення волі.