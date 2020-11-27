Суд в Канаде смягчил приговор исполнителю теракта в мечети в 2017 году
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Апелляционный суд Квебека в четверг принял решение сократить срок с 40 до 25 лет для возможного условно-досрочного освобождения (УДО) Александру Биссоннетту, осужденному к пожизненному заключению за нападение на прихожан в мечети в городе Квебек-Сити в 2017 году. Об этом сообщило агентство Associated Press (АР), передает УНН.
По его данным, 30-летний Биссоннетт в феврале 2019 года был приговорен к пожизненному лишению свободы с правом на просьбу условно-досрочного освобождения после 40 лет. Теперь принятое судом решение позволит мужчине обратиться с ходатайством об УДО через 25 лет. При этом, отмечает агентство, новое распоряжение не гарантирует обязательное удовлетворения требования преступника.
Как объясняет АР, судейская коллегия выступила с заявлением о том, что приговор должен быть вынесен в соответствии с законом, действовавшим в Канаде до 2011 года и предусматривал возможность требования УДО через 25 лет.
29 января 2017 года Биссоннетт расстрелял прихожан мечети в Квебек-Сити. В результате погибли шесть человек, 19 получили ранения. Власти назвали атаку на мечеть терактом. Нападающий сам сдался полиции, на следующий день после нападения ему были предъявлены обвинения. 8 февраля 2019 года Биссоннетт был приговорен к пожизненному лишению свободы.