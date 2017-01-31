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Нападнику на мечеть в Квебеку пред'явлені звинувачення

Нападнику на мечеть в Квебеку пред'явлені звинувачення

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 січня. УНН. Поліція канадської провінції Квебек підтвердила особистість виконавця теракту в мечеті Квебек-Сіті, в результаті якого загинули шість чоловік, передає УНН з посиланням на CBC.

Відзначається, що виконавцем теракту названий 27-річний канадець Олександр Біссоннетт. Поліція пред’явила йому звинувачення в шести вбивствах і п’яти спробах вбивства.

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В результаті того, що сталося під час недільної вечірньої молитви нападу на мечеть загинуло шестеро людей, ще 18 отримали поранення. За останніми даними, п’ятеро постраждалих знаходяться в лікарні, двоє — у важкому стані.

І прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, і уряд Квебека назвали стрілянину терористичним актом.

Як повідомляв УНН, активісти в Торонто влаштували акцію у знак скорботи за загиблими у мечеті Квебеку.

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