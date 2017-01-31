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Нападающему на мечеть в Квебеке предъявлены обвинения

Нападающему на мечеть в Квебеке предъявлены обвинения

Киев • УНН

 • 9294 просмотра

КИЕВ. 31 января. УНН. Полиция канадской провинции Квебек подтвердила личность исполнителя теракта в мечети Квебек-Сити, в результате которого погибли шесть человек, передает УНН со ссылкой на CBC.

Отмечается, что исполнителем теракта назван 27-летний канадец Александр Биссоннетт. Полиция предъявила ему обвинения в шести убийствах и пяти попытках убийства.

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В результате того, что произошло во время воскресной вечерней молитвы нападения на мечеть погибли шесть человек, еще 18 получили ранения. По последним данным, пятеро пострадавших находятся в больнице, двое - в тяжелом состоянии.

И премьер-министр Канады Джастин Трюдо, и правительство Квебека назвали стрельбу террористическим актом.

Как сообщал УНН, активисты в Торонто устроили акцию в знак скорби и погибших в мечети Квебеке.

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