Суд у справі Савченко-Рубана знову перенесли
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Броварський міськрайонний суд Київської області переніс судове засідання за обвинуваченням народного депутата 8-го скликання Надії Савченко та екскерівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана. Про це журналістам повідомила сама Савченко після засідання, передає УНН.
"Я розуміла, що, в принципі, з мого боку розгляд питання не може бути, я не знала, чи будуть захисники Володимира Рубана. Їх теж не виявилося, тому перенесли судове засідання... Стосовно наших судових, вони будуть продовжуватись у звичайному режимі, щоразу будуть судові засідання, почнеться попереднє засідання, яке от зараз починається. Подивимось, що на ньому буде розглянуто, що не буде розглянуто, які будуть результати", – зазначила депутат.
Як повідомляв УНН, суд не зміг обрати запобіжний захід нардепу Надії Савченко, обвинуваченій у підготовці теракту.
Нагадаємо, у серпні 2018 року Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою Савченко і Рубана завершено. З його слів, під час слідства здобуто всі необхідні докази, які підтверджують версію про підготовку теракту у столиці.
Перед цим Верховна Рада позбавила Савченко депутатської недоторканності та надала дозвіл на її затримання й арешт.