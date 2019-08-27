Суд по делу Савченко-Рубана снова перенесли

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 55477 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 74335 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 124380 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 134738 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 124517 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 127198 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 129523 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153072 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 151058 просмотра

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Суд по делу Савченко-Рубана снова перенесли

Суд по делу Савченко-Рубана снова перенесли

Киев  •  УНН

 • 7947 просмотра

КИЕВ. 27 августа. УНН. Броварской горрайонный суд Киевской области перенес судебное заседание по обвинению народного депутата 8-го созыва Надежды Савченко и экс-руководителя керивника Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана. Об этом журналистам сообщила сама Савченко после заседания, передает УНН.

"Я понимала, что, в принципе, с моей стороны рассмотрение вопроса не может быть, я не знала, будут защитники Владимира Рубана. Их тоже не оказалось, поэтому перенесли судебное заседание... Что касается наших судебных, они будут продолжаться в обычном режиме, каждый раз будут судебные заседания, начнется предварительное заседание, которое вот сейчас начинается. Посмотрим, что на нем будет рассмотрено, не будет рассмотрено, какие будут результаты", - отметила депутат.

Как сообщал УНН, суд не смог избрать меру пресечения нардепу Надежды Савченко, обвиняемой в подготовке теракта.

Напомним, в августе 2018 Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению Савченко и Рубана завершено. По его словам, в ходе следствия добыто все необходимые доказательства, подтверждающие версию о подготовке теракта в столице.

Перед этим Верховная Рада лишила Савченко депутатской неприкосновенности и предоставила разрешение на ее задержание и арест.

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