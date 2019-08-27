Суд по делу Савченко-Рубана снова перенесли
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. Броварской горрайонный суд Киевской области перенес судебное заседание по обвинению народного депутата 8-го созыва Надежды Савченко и экс-руководителя керивника Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана. Об этом журналистам сообщила сама Савченко после заседания, передает УНН.
"Я понимала, что, в принципе, с моей стороны рассмотрение вопроса не может быть, я не знала, будут защитники Владимира Рубана. Их тоже не оказалось, поэтому перенесли судебное заседание... Что касается наших судебных, они будут продолжаться в обычном режиме, каждый раз будут судебные заседания, начнется предварительное заседание, которое вот сейчас начинается. Посмотрим, что на нем будет рассмотрено, не будет рассмотрено, какие будут результаты", - отметила депутат.
Как сообщал УНН, суд не смог избрать меру пресечения нардепу Надежды Савченко, обвиняемой в подготовке теракта.
Напомним, в августе 2018 Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению Савченко и Рубана завершено. По его словам, в ходе следствия добыто все необходимые доказательства, подтверждающие версию о подготовке теракта в столице.
Перед этим Верховная Рада лишила Савченко депутатской неприкосновенности и предоставила разрешение на ее задержание и арест.