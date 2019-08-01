Суд у справі підозрюваного у хабарництві прокурора знов не відбувся

Так, у вівторок, 30 липня, у Голосіївському райсуді Києва за участі прокурорів САП було заплановано судове засідання у справі про обвинувачення прокурора Генеральної прокуратури України, який, за версією слідства 17 лютого 2016 року пропонував неправомірну вигоду у розмірі 10 тисяч доларів США (близько 270 тисяч гривень) членам Конкурсної комісії та працівникам Національного антикорупційного бюро України за позитивне вирішення питання щодо працевлаштування на посаду керівника/заступника керівника підрозділу детективів НАБУ.

"Проте вказане засідання вкотре не відбулося. Цього разу — з причин зайнятості суддів у розгляді інших справ", - йдеться в повідомленні.

Про дату наступного судового засідання буде проінформовано додатково, зазначили у САП.

В антикорупційній прокуратурі нагадали, що обвинувальний акт щодо прокурора ГПУ було направлено до Голосіївського районного суду міста Києва для розгляду по суті 25 березня 2016 року за ч. 4 ст. 369 КК України (пропозиція службовій особі, яка займає особливо відповідальне становище, надати їй неправомірну вигоду за вчинення службовою особою в інтересах того, хто пропонує таку вигоду, дій з використанням наданої їй влади чи службового становища).

Обвинуваченому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої.

Нагадаємо, у березні судове засідання у справі прокурора ГПУ, підозрюваного у хабарництві, не відбулося через відпустку одного з суддів.