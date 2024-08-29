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Суд у Швейцарії позбавив Павла Дурова батьківських прав на трьох дітей

Суд у Швейцарії позбавив Павла Дурова батьківських прав на трьох дітей

Київ • УНН

 • 12712 перегляди

Ірина Болгар заявила, що суд у Швейцарії позбавив Павла Дурова батьківських прав на їхніх трьох дітей. Це сталося після того, як Дуров припинив фінансову підтримку та відмовився продовжувати імміграційні документи дітей.

Ірина Болгар, яка називає себе матір'ю трьох дітей, яких вона народила від засновника Telegram Павла Дурова, повідомила, що суд в Швейцарії позбавив Дурова батьківських прав на їх дітей. Про це жінка повідомила на своїй сторінці в соцмережі Instagram, передає УНН.

Деталі

Як стверджує Болгар, наприкінці 2022 року Павло Дуров поставив їй ультиматум із ціллю заставити її переїхати із ОАЕ до Швейцарії. Тоді Дуров заблокував їй доступ до усіх карток, які давали їй право витрачати до 150 тис. євро щомісяця.

Також він припинив оплачувати рахунки, які зазвичай оплачувались ним безпосередньо з його банківських рахунків, такі як за освіту, подорожі, медичні витрати та інші. Коли я заявила, що я захищатиму свої права та права дітей у легальному полі, він відмовився підписувати згоди на продовження дітьми наших європейських імміграційних документів та оформлення нових. Очевидно, щоби не дати нам можливості залишитися в Європі,

- додала жінка.

Вона зазначила, що звернулася до Трибуналу по захисту дітей та дорослих у Женеві, щоб отримати можливість самостійно терміново продовжити адміністративні документи дітей.

Суд із захисту дітей та дорослих ініціював розслідування, проведене органами опіки Женеви, за результатами якого ухвалив рішення про позбавлення Дурова батьківських прав щодо наших трьох дітей. Органи опіки багаторазово, у тому числі при мені намагалися зв'язатися з Дуровим через всі контакти, які я надала, і які використовувала сама для зв'язку з ним раніше і надалі. Але він не відповів,

- заявила Болгар.

Нагадаємо

Павло Дуров був затриманий 24 серпня, коли його приватний літак приземлився в аеропорту Ле Бурже. У Франції його звинувачують у 12 злочинах, включаючи незаконний обіг наркотиків, злочини проти дітей та шахрайство, через недостатню модерацію в Telegram. Згідно з повідомленнями, за сукупністю інкримінованих злочинів Дурову може загрожувати до 20 років ув'язнення.

Вчора Дурова було взято під судовий нагляд у Франції та заборонено залишати країну. Йому доведеться внести заставу в 5 млн євро та відзначатися у поліції двічі на тиждень через звинувачення у 6 правопорушеннях.

Павло Башинський

Павло Башинський

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