Суд в Швейцарии лишил Павла Дурова родительских прав на троих детей

Ирина Болгар, которая называет себя матерью троих детей, которых она родила от основателя Telegram Павла Дурова, сообщила, что суд в Швейцарии лишил Дурова родительских прав на их детей. Об этом женщина сообщила на своей странице в соцсети Instagram, передает УНН.

Детали

Как утверждает Болгар, в конце 2022 года Павел Дуров поставил ей ультиматум с целью заставить ее переехать из ОАЭ в Швейцарию. Тогда Дуров заблокировал ей доступ ко всем картам, которые давали ей право тратить до 150 тыс. евро ежемесячно.

Также он прекратил оплачивать счета, которые обычно оплачивались им непосредственно с его банковских счетов, такие как за образование, путешествия, медицинские расходы и другие. Когда я заявила, что я буду защищать свои права и права детей в легальном поле, он отказался подписывать согласия на продление детьми наших европейских иммиграционных документов и оформление новых. Очевидно, чтобы не дать нам возможности остаться в Европе, - добавила женщина.

Она отметила, что обратилась в Трибунал по защите детей и взрослых в Женеве, чтобы получить возможность самостоятельно срочно продлить административные документы детей.

Суд по защите детей и взрослых инициировал расследование, проведенное органами опеки Женевы, по результатам которого принял решение о лишении Дурова родительских прав в отношении наших троих детей. Органы опеки многократно, в том числе при мне пытались связаться с Дуровым через все контакты, которые я предоставила, и которые использовала сама для связи с ним ранее и в дальнейшем. Но он не ответил, - заявила Болгар.

Напомним

Павел Дуров был задержан 24 августа, когда его частный самолет приземлился в аэропорту Ле Бурже. Во Франции его обвиняют в 12 преступлениях, включая незаконный оборот наркотиков, преступления против детей и мошенничество, из-за недостаточной модерации в Telegram. Согласно сообщениям, по совокупности инкриминируемых преступлений Дурову может грозить до 20 лет заключения.

Вчера Дуров был взят под судебный надзор во Франции и ему запрещено покидать страну. Ему придется внести залог в 5 млн евро и отмечаться в полиции дважды в неделю из-за обвинений в 6 правонарушениях.