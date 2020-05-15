Суд у Криму залишив під арештом кримськотатарського громадянського журналіста Шейхалієва

За словами адвоката, стан здоров’я Шейхалієва — “задовільний і навіть нижче від задовільного, оскільки загострюються всі хронічні захворювання”. Вона уточнила, що її підзахисний скаржиться на вегетосудинну дистонію і на велику кількість курців в камері, що також негативно позначається на його здоров’ї.

Адвокат також повідомила про те, що за вісім місяців утримання Шейхалієва в СІЗО Сімферополя йому не вручали листи.

Представництво президента Володимира Зеленського в АРК 3 травня, у Всесвітній день захисту преси, висловилося на підтримку ув’язнених в анексованому Криму і Росії кримськотатарських журналістів, серед яких Ремзі Бекіров, Осман Аріфмеметов, Рустем Шейхалієв, Наріман Мемедемінов, правозахисник Сервер Мустафаєв.

МЗС України закликає посилити тиск на Росію заради свободи слова в Криму.

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Раніше українські журналісти, що перебували в ув’язненні в Росії і на окупованому Донбасі, Роман Сущенко і Станіслав Асєєв, звернулися в Міжнародну і Європейську федерації журналістів із закликом посилити роботу зі звільнення кримських колег.

Рустем Шейхалієв разом із Ремзі Бекіровим і Османом Аріфмеметовим були затримані в березні минулого року. Вони є фігурантами сімферопольської “справи Хізб ут-Тахрір”.

Раніше у МЗС висловили протест Росії через відхилення апеляції блогера Мемедемінова.