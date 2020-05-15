Суд в Крыму оставил под арестом крымскотатарского гражданского журналиста Шейхалиева
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Подконтрольный России Верховный суд Крыма 14 мая отклонил апелляционную жалобу адвоката Эмине Авамилева на продлении меры пресечения крымскотатарском общественном журналисту, фигуранту симферопольского “дела Хизб ут-Тахрир” Рустему Шейхалиеву, и оставил его под стражей до 15 июня 2020 года. Об этом адвокат сообщила общественной организации “Крымская солидарность”, передает УНН со ссылкой на “Радио Свобода”.
По словам адвоката, состояние здоровья Шейхалиева — “удовлетворительное и даже ниже удовлетворительного, поскольку обостряются все хронические заболевания”. Она уточнила, что ее подзащитный жалуется на вегетососудистую дистонию и большое количество курильщиков в камере, что также негативно сказывается на его здоровье.
Адвокат также сообщила о том, что за восемь месяцев содержания Шейхалиева в СИЗО Симферополя ему не вручали письма.
Представительство президента Владимира Зеленского в АРК 3 мая, во Всемирный день защиты прессы, высказалось в поддержку заключенных в аннексированном Крыму и России крымскотатарских журналистов, среди которых Ремзи Бекиров, Осман Арифмеметов, Рустем Шейхалиев, Нариман Мемедеминов, правозащитник Сервер Мустафаев.
МИД Украины призывает усилить давление на Россию ради свободы слова в Крыму.
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Ранее украинские журналисты, находившиеся в заключении в России и на оккупированном Донбассе, Роман Сущенко и Станислав Асеев, обратились в Международную и Европейскую федерации журналистов с призывом усилить работу по освобождению крымских коллег.
Рустам Шейхалиев вместе с Рэмзи Бекировым и Османом Арифмеметовым были задержаны в марте прошлого года. Они являются фигурантами симферопольского “дела Хизб ут-Тахрир”.
Ранее в МИД выразили протест России из-за отклонения апелляции блогера Мемедеминова.